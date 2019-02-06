Бахматюк и Ощадбанк договорились о реструктуризации 4,4 млрд грн

В начале февраля компания Олега Бахматюка "Укрлендфарминг" с подконтрольным ей агрохолдингом "Авангард" подписала соглашение о реструктуризации своих обязательств перед государственным Ощадбанком на сумму 4,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании сообщают, что процесс переговоров длился более года. Для анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности, состояния залогового имущества и имущественного поручителя, прогноза основных операционных и финансовых показателей был привлечен независимый эксперт - международная аудиторская компания Ernst & Young.

"Достижение договоренностей с государственным "Ощадбанком" - это положительное событие... Сегодня компания, несмотря на вызовы, связанные с потерей актов на Востоке страны и в Крыму, смогла стабилизировать деятельность", - сказал владелец и СЕО группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.