«Эпицентр» к концу года хочет открыть 25 спортивных супермаркетов

Группа компаний "Эпицентр" делает ставку на спортивные супермаркеты и "небольшой формат"

До конца года группа компаний "Эпицентр" откроет 25 спортивных супермаркетов "Интерспорт". Об этом LIGA.net сообщил совладелец группы компаний Александр Герега.

"На конец года мы планируем, что сеть Интерспорт будет насчитывать (вместе с уже существующими, - ред.) 50 магазинов в Украине", - сообщил он.

Герега рассказал, что планируется открывать магазины не только в собственных торговых центрах, при этом ассортимент товаров планируется изменить. Первый магазин площадью 1400 кв. метров откроется в начале февраля в ЦУМе.

Кроме того, Герега сообщил, что группа компаний "Эпицентр" планирует открывать 15 торговых центров "Эпицентр" небольшого формата в районных городах до конца этого года. Площадь торговых центров составит 4300 кв. метров. Их планируется открывать во Львовской и Киевской областях. Сейчас сеть насчитывает 50 торговых центров "Эпицентр".

Компания "Эпицентр К" (Киев) специализируется на розничной торговле строительными материалами и является собственником украинской сети строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр". Первый гипермаркет был открыт в 2003 году в Киеве. Компания принадлежит народному депутату Александру Гереге и его жене Галине Гереге.