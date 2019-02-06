Зеленский выбрал банк «Глобус» для своего избирательного фонда

Такую информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия в газете "Урядовый курьер" в среду.
Согласно сообщению, другой кандидат в президенты Инна Богословская выбрала для своего избирательного фонда Коммерческий индустриальный банк (банк "КИБ"), Илья Кива – ПриватБанк.
Ранее В.Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год, согласно которой в банке "Глобус" у него было размещено 69,11 тыс. грн, тогда как в ОТП Банке он хранил 1 млн 8,5 тыс. грн и $65 тыс., в ПриватБанке – 64,12 тыс. грн и $8,33 тыс. Основные его сбережения были размещены в AS PrivatBank (Латвия) – $417 тыс.
Мажоритарным акционером банка "Глобус" является Олена Сильнягина, миноритарным – Дмитрий Полковский. Руководит банком экс-глава правления Укргазбанка Сергей Мамедов.
Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 года банк "Глобус" по размеру активов (2,77 млрд грн) занимал 32-е место среди 77 действовавших банков.
Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты:
|Богомолец Ольга
|Райффайзен Банк Аваль
|Богословская Инна
|АБ "КИБ"
|Бойко Юрий
|АБ "Клиринговый дом"
|Вилкул Александр
|ПУМБ
|Гриценко Анатолий
|Укрэксимбанк
|Зеленский Владимир
|КБ "Глобус"
|Каплин Сергей
|ПриватБанк
|Кива Илья
|ПривватБанк
|Ляшко Олег
|Райффайзен Банк Аваль
|Мураев Евгений
|Укргазбанк
|Наливайченко Валентин
|Райффайзен Банк Аваль
|Садовой Андрей
|Укргазбанк
|Тарута Сергей
|ПУМБ
|Тимошенко Юлия
|Мегабанк
|Шевченко Александр
|ПриватБанк
|Шевченко Игорь
|Райффайзен Банк Аваль
Данные: ЦИК