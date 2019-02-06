Зеленский выбрал банк «Глобус» для своего избирательного фонда

Избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского открыл счет в банке "Глобус".

Такую информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия в газете "Урядовый курьер" в среду.

Согласно сообщению, другой кандидат в президенты Инна Богословская выбрала для своего избирательного фонда Коммерческий индустриальный банк (банк "КИБ"), Илья Кива – ПриватБанк.

Ранее В.Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год, согласно которой в банке "Глобус" у него было размещено 69,11 тыс. грн, тогда как в ОТП Банке он хранил 1 млн 8,5 тыс. грн и $65 тыс., в ПриватБанке – 64,12 тыс. грн и $8,33 тыс. Основные его сбережения были размещены в AS PrivatBank (Латвия) – $417 тыс.

Мажоритарным акционером банка "Глобус" является Олена Сильнягина, миноритарным – Дмитрий Полковский. Руководит банком экс-глава правления Укргазбанка Сергей Мамедов.

Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 года банк "Глобус" по размеру активов (2,77 млрд грн) занимал 32-е место среди 77 действовавших банков.



Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты:

Богомолец Ольга Райффайзен Банк Аваль Богословская Инна АБ "КИБ" Бойко Юрий АБ "Клиринговый дом" Вилкул Александр ПУМБ Гриценко Анатолий Укрэксимбанк Зеленский Владимир КБ "Глобус" Каплин Сергей ПриватБанк Кива Илья ПривватБанк Ляшко Олег Райффайзен Банк Аваль Мураев Евгений Укргазбанк Наливайченко Валентин Райффайзен Банк Аваль Садовой Андрей Укргазбанк Тарута Сергей ПУМБ Тимошенко Юлия Мегабанк Шевченко Александр ПриватБанк Шевченко Игорь Райффайзен Банк Аваль

Данные: ЦИК