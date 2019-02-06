Ринат Ахметов купил новый завод

Группа Метинвест, входящая в СКМ Рината Ахметова, завершила сделку по приобретению завода Юнистил в Кривом Роге. Об этом сообщил гендиректор Метинвеста Дмитрий Липпа в интервью Интерфакс-Украина.

"Сделка по приобретению Юнистил уже закрыта. Рассчитываем, что данное предприятие позволит выпускать новые виды интересующей нас продукции - так называемый конструкционный прокат толщиной более 1,6 мм, который идет на строительные заказы", - сказал он.

По словам топ-менеджера, Юнистил также может производить и более тонкий вид проката - 0,45 мм.

"Благодаря этому предприятию мы хотим обеспечить внутреннего заказчика этим продуктом. Также Юнистил будет поставлять эти виды продукции на экспорт", - сообщил Липпа.

Также он отметил, что за счет нового актива Метинвест стремится более мощно войти в сегмент "белой техники" (бойлеры, стиральные машины), а также производства конструкционной оцинкованной стали, используемой, в том числе, при установке солнечных батарей.

В феврале 2018-го Антимонопольный комитет разрешил Метинвесту приобрести Юнистил.

Завод Юнистил по выпуску холоднокатаного оцинкованного плоского проката мощностью более 100 тысяч тонн в год был построен в 2007-2010 годах. Его стоимость оценивают в $24 млн.

Инвестором проекта является российская компания Вектрон, в которую входит производитель оцинкованной стали Юнистад. Официально учредителем выступает физлицо Михаил Антошко (Киев), владеющий 100% предприятия.

Метинвест - вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинского.



