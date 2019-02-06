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Минфин получил право на управление Укрэнерго
23:35 05.02.2019 |
Министерство финансов получило право на управление госпредприятием Укрэнерго.
Акт приема-передачи был подписан 4 февраля, сообщает пресс-служба министерства. С момента подписания документа компания перешла из сферы Минэнергоугля в Минфин.
"Задача Министерства финансов - ускорить процесс корпоратизации Укрэнерго", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что переход Укрэнерго к Минфину является условием получения Украиной второго транша на 500 млн евро в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.
Кабмин принял решение о передаче Укрэнерго Минфину в декабре прошлого года.
В Укрэнерго отмечали, что подчинение ОСП (оператора системы передачи - ред.) министерству финансов - распространенная европейская практика. "Такой подход гарантирует мониторинг финансового состояния компании и одновременно - отсутствие политического давления и вмешательства в ее работу", - говорилось в сообщении компании.
В рамках корпоратизации Укрэнерго Кабмин утвердил наблюдательный советкомпании с независимыми членами. Его возглавил бывший глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.
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