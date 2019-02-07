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«Метинвест» в 2018г сохранил выпуск железорудного концентрата, нарастил окатышей на 30%, коксующегося угля - на 9%
15:33 07.02.2019 |
"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам работы в 2018 году сохранил общее производство железорудного концентрата (ЖРК) практически на уровне предыдущего года - 27,353 млн тонн, в результате изменения портфеля заказов в пользу окатышей и увеличения внутригруппового потребления концентрата производство товарных окатышей выросло на 30% - до 7,484 млн тонн, производство товарного концентрата снизилось на 17% - до 7,734 млн тонн. Производство угольного концентрата выросло на 9% - до 2,683 млн тонн за счет запуска новых участков добычи и обновления основного оборудования.
Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за четвертый квартал и весь 2018 год, группа в четвертом квартале сократила выпуск окатышей на 14% по сравнению с третьим кварталом 2018 года - до 1,730 млн тонн, но нарастила общий выпуск железорудного концентрата - на 4%, до 6,813 млн тонн, угольного концентрата - на 12%, до 709 тыс. тонн.
При этом уточняется, что в четвертом квартале 2018 года производство общего железорудного концентрата увеличилось на 4% по отношению к предыдущему кварталу, в основном, за счет увеличения производства на Северном ГОКе на 258 тыс. тонн в результате улучшения технического состояния оборудования после проведения плановых ремонтов рудообогатительной фабрики.
В четвертом квартале 2018 года производство товарной железорудной продукции снизилось на 2% по отношению к предыдущему кварталу - до 3,794 млн тонн. Уменьшение производства товарных окатышей на 280 тыс. тонн произошло из-за снижения производства на СевГОКе и ЦГОКе на 151 тыс. и 129 тыс. тонн соответственно в результате проведения ежегодных плановых ремонтов. Это было компенсировано увеличением производства товарного концентрата на 186 тыс. тонн за счет уменьшения производства окатышей и увеличения внутригрупповых поставок.
Производство угольного концентрата на шахтах компании United Coal Company в четвертом квартале 2018 года увеличилось на 12% по отношению к предыдущему кварталу - до 709 тыс. тонн - в результате сниженного производства в третьем квартале по причине ежегодного периода отпусков в июле.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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