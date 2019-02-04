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Накануне банкротства из банка Хрещатик вывели 2,3 млрд грн
17:50 04.02.2019 |
За несколько месяцев до признания банка Хрещатик неплатежеспособным из него вывели 2,3 млрд грн, большинство из которых перевели на счета связанных с банком лиц. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Так, перед банкротством руководство банка купило ценные бумаги, принадлежащие фиктивным компаниям.
"Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированы по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников. На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе банка Хрещатик было выявлено в целом на 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.
92% компаний, которым перечислили деньги, оказались связанными с руководством этого банка, отмечают в ФГВФЛ.
Нацбанк признал банк Хрещатик неплатежеспособным в апреле 2016-го, а в июне того же года по предложению ФГВФЛ регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
В то же время в марте 2018-го Верховный суд Украины признал вывод банка Хрещатик с рынка незаконным. Однако ему не вернули лицензию и не восстановили его деятельность, поскольку не существует законодательного механизма возврата банка на рынок.
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