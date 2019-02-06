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«АТБ», «Эпицентр», «Сильпо» и «Метро» вошли в Топ-100 крупнейших налогоплательщиков 2018г
16:45 05.02.2019 |
ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), ООО "Эпицентр К", ООО "Сильпо-Фуд" и "Метро Кэш энд Кэрри Украина" (все - Киев) вошли в Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины в 2018 году.
Согласно сообщению Офиса крупнейших налогоплательщиков, в тройку крупнейших налогоплательщиков в сфере розничной торговли вошли ООО "АТБ-Маркет", который уплатил 4,76 млрд грн в сводный бюджет,
ООО "Эпицентр-К" с 2,33 млрд грн уплаченных налогов и
ООО "Сильпо-Фуд" с 1 млрд грн.
Помимо этого в рейтинг вошло ООО "Метро Кэш энд Кэрри Украина", которое уплатило 809,7 млн грн в 2018 году.
Как сообщалось, ПАО "Укргазвыдобування" возглавило список крупнейших налогоплательщиков в Украине, сократив показатель уплаченных в сводный бюджет налогов с 50,4 млрд грн в 2017-м до 41,3 млрд грн по итогам 2018 года.
Финансово-промышленные группы Украины в 2018 году уплатили в сводный бюджет 269,4 млрд грн, что составляет 67,4% общих налоговых поступлений в Украине
Группа "АТБ-Маркет" (Днепр) уплатила в прошлом году 6,9 млрд грн налогов, что на 42% больше по сравнению с 2017 года и составляет 1,7% общих налоговых поступлений, указывается в сообщении.
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