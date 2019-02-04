ГК «Нова Пошта» в 2018г увеличила количество отправлений на 20%





Группа компаний "Нова Пошта" в 2017 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году.

Как сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк на конференции во вторник вечером, в 2019 году компания также планирует добиться 20% прироста количества обслуженных отправлений.

В компании также отметили, что количество отправлений, сформированных бизнес-клиентами, за год выросло на 25%, а онлайн-магазины за год оформили 36 млн посылок.

В 2018 году "Нова Пошта" доставила 2,7 млн международных отправлений, при этом рост доставок из США вырос в 2 раза, а из Европы - в 3,5 раза.

"В 2018 году мы открыли около 350 новых отделений и установили более 200 почтоматов, которые работают не только в наших отделениях, но и в сетевых супермаркетах "Эпицентр", "Лоток", "Ашан", Leroy Merlin. Мы выросли почти до 3 тыс. точек присутствия и будем расширять сеть в небольших населенных пунктах", - заявил директор "Нова Пошта" Александр Бульба.

Он также отметил, что средняя скорость доставки посылки сократилась на 50 минут.

Кроме того, в 2018 году "Нова Пошта" перечислила в бюджет всех уровней более 3 млрд грн налогов и сборов, что на 43% больше, чем в 2017 году.

Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2017 году доставила 145,8 млн ед. отправлений, что почти на 30% больше, чем в 2016 году.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.