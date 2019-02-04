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ГК «Нова Пошта» в 2018г увеличила количество отправлений на 20%
15:17 04.02.2019 |
Группа компаний "Нова Пошта" в 2017 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году.
Как сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк на конференции во вторник вечером, в 2019 году компания также планирует добиться 20% прироста количества обслуженных отправлений.
В компании также отметили, что количество отправлений, сформированных бизнес-клиентами, за год выросло на 25%, а онлайн-магазины за год оформили 36 млн посылок.
В 2018 году "Нова Пошта" доставила 2,7 млн международных отправлений, при этом рост доставок из США вырос в 2 раза, а из Европы - в 3,5 раза.
"В 2018 году мы открыли около 350 новых отделений и установили более 200 почтоматов, которые работают не только в наших отделениях, но и в сетевых супермаркетах "Эпицентр", "Лоток", "Ашан", Leroy Merlin. Мы выросли почти до 3 тыс. точек присутствия и будем расширять сеть в небольших населенных пунктах", - заявил директор "Нова Пошта" Александр Бульба.
Он также отметил, что средняя скорость доставки посылки сократилась на 50 минут.
Кроме того, в 2018 году "Нова Пошта" перечислила в бюджет всех уровней более 3 млрд грн налогов и сборов, что на 43% больше, чем в 2017 году.
Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2017 году доставила 145,8 млн ед. отправлений, что почти на 30% больше, чем в 2016 году.
Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.
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