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«Херсоноблэнерго» за 65,7 млн грн реконструирует подстанцию и построит кабельные линии для подключения СЭС
18:21 01.02.2019 |
ПАО "Херсоноблэнерго" намерено построить две кабельные линии от закрытого распределительного устройства 10 кВ подстанции 150/10 кВ "Коммунальная" к пристанционных узлов солнечных электростанций для обеспечения их присоединения.
Тендер на проведение этих работ ожидаемой стоимостью 22,6 млн грн состоится 15 февраля, свидетельствует объявление в системе ProZzoro.
Как сообщалось, в конце января "Херсоноблэнерго" также объявило тендер на реконструкцию ПС 150/10кВ "Коммунальная" для обеспечения возможности присоединения солнечной электростанции ООО ''ЭК ''Солар Капитал'' (Херсон). Ожидаемая стоимость работ - 43,165 млн грн. Аукцион состоится 12 февраля.
''Солар Капитал'' 22 декабря 2018 года ввел в эксплуатацию две СЭС в Херсоне мощностью 15,46 МВт и 19,3 МВт. Планируемый отпуск э/э соответственно 20 млн кВт-ч и 26 млн кВт-ч в год. В ближайшее время для нее будет установлен тариф на отпуск э/э на уровне 0,15 евро за кВт-ч.
ООО "ЭК "Солар Капитал", согласно госреестру, зарегистрировано 15 февраля 2018 года с уставным капиталом 4,5 млн грн. В августе 2018 года кипрская PVK Energy Investment, входящая в группу ICU, приобрела "ЭК "Солар Капитал".
Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. Основными партнерами группы являются М.Пасенюк и К.Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.
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