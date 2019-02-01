«Укрзализныця» в 2018г увеличила объем перевозок контейнеров на 13%





ПАО " Укрзализныця " в 2018 году перевезла 334,963 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 13% больше, чем за 2017 год (295,479 тыс. TEU), сообщила компания.

Увеличение произошло по всем видам сообщения: транзит - на 24%, экспорт - на 17%, внутреннее - на 11% и импорт - на 8%.

"Рынок контейнерных перевозок в Украине имеет колоссальные возможности и наша первоочередная задача - создавать новые сервисы для наших клиентов и партнеров для реализации этих возможностей", - цитируется в сообщении на сайте глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В компании также отметили, что проект регулярного контейнерного поезда по маршруту Черноморская (ТИС) - Киев-Лиски - Черноморская (ТИС) оказался успешным для "Укрзализныци" и популярным среди грузовладельцев. За год им было перевезено 2,5 тыс. контейнеров.

Всего в 2018 году "Укрзализныця" организовала восемь регулярных контейнерных поездов, курсирующих по установленному расписанию в определенные дни недели и обеспечивающих ускоренную доставку грузов в контейнерах.

В течение прошлого года в составе контейнерных поездов, курсирующих на постоянной основе (17, в том числе 7 - транзитных), было перевезено 95,6 тыс. TEU, что составляет 29% общего объема перевезенных контейнеров.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в январе-октябре 2018 года перевезла в составе контейнерных поездов 98,3 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 40% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.