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Укргазбанк предоставил тендерных гарантий на 1,3 млн долл. США для компаний-нерезидентов
15:49 01.02.2019 |
Государственный Укргазбанк предоставил гарантий на сумму 1,3 млн долл. США для компаний - нерезидентов для участия в тендерных торгах на территории Украины благодаря сотрудничеству с ведущими иностранными банками. В частности, партнерами банка уже стали ведущие иностранные банки из Китая, Турции и Европы.
Сегодня согласно украинскому законодательству компании-нерезиденты могут принимать участие в тендерных закупках на территории Украины только путем предоставления гарантий от украинского или первоклассного иностранного банка. Отныне такое обязательство берет на себя Укргазбанк благодаря расширению международного сотрудничества с ведущими иностранными банками. Такое взаимодействие позволяет Укргазбанку предоставлять гарантии в пользу любого организатора закупки из государственного или коммерческого сегмента.
Для Укргазбанка это обязательство является низко-рисковой операцией. Срок выполнения - 3-4 дня. А конкурентоспособные условия с одной стороны привлекают нерезидентов к участию в государственных тендерных торгах на территории Украины, а с другой - повышают качество самих тендеров и снижают их стоимость.
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