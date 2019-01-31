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«Укртатнафта» заявляет о разрешении вопроса с погашением налоговых векселей, возобновила отгрузку авиатоплива
12:23 31.01.2019 |
ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) заявляет о разрешении вопроса с погашением налоговых векселей и возобновлении отгрузки авиатоплива.
"После вмешательства в ситуацию лично премьер-министра Украины В.Гройсмана, министра финансов О.Маркаровой и и.о. заместителя председателя ГФС Украины Е.Бамбизова процедура погашения налоговых векселей восстановлена, что позволяет компании отгружать авиатопливо и обеспечивать им аэропорты Украины", - говорится в сообщении предприятия.
Ранее "Укртатнафта" заявила, что блокирование процесса погашения налоговых векселей привело к блокированию средств компании в сумме 131 млн грн и вынужденном шаге прекратить производство и отгрузку авиатоплива.
"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья - 18,6 млн тонн в год, номинальная - около 7,3 млн тонн в год.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.
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По информации НАБУ, следствие установило, что в 2011-2017 годах подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,245 млн, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в сумме $292,4 млн.
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