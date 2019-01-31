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Товарооборот сети АТБ в 2018г увеличился на 22%
11:47 31.01.2019 |
ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее сетью магазинов формата "дискаунтер" в Украине и входящее в корпорацию АТБ, по итогам 2018 года увеличило товарооборот на 22% по сравнению с 2017 годом - до 103,6 млрд грн (с НДС), сообщила агентству "Интерфакс-Украина"пресс-служба компании.
"Сеть АТБ пополнилась 80 новыми и 41 реконструированным магазином, и к началу года насчитывала 990 торговых предприятий в 253 городах и крупных населенных пунктах 22 областей Украины. Расширение сети обеспечило рекордный за 25-летнюю историю торгового бизнеса АТБ товарооборот в 103,6 млрд грн (с НДС)", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что компания увеличила уплату налогов на 30% от уровня 2017 года - до 9,4 млрд грн.
В компании рассчитывают в 2019 году сохранить темпы прироста.
Как сообщалось, по результатам 2017 года сеть АТБ увеличила товарооборот на 37% по сравнению с 2016 годом - до 80,2 млрд грн (с НДС).
Розничная сеть компании "АТБ-Маркет" основана в 1993 году.
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