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Украинская компания впервые экспортировала газ в Европу
16:54 30.01.2019 |
30 января компания "ТАС Энергия Страны" впервые в истории Украины осуществила экспорт природного газа в Европу в направлении Словакии.
Об этом сообщил директор "ТАС Энергия Страны" Максим Дмитрук изданию EXPRO.
Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED. Отмечается, что операция была тестовой.
"Мы совместно с нашими европейскими партнерами проверяем таможенные режимы и работу операторов сопредельных стран. Дополнительно планируем осуществить еще несколько тестов в том числе экспорт с таможенного склада", - сказал Дмитрук.
ООО "ТАС "Энергия страны" занимается поставкой природного газа и электроэнергии на украинский рынок, входит в группу компаний TAS Group, основанную в 1998 году. Компания базируется в г. Киеве, конечный владелец - Сергей Тигипко.
Напоминаем:
Несколько компаний планировали протестировать готовность оператора ГТС компании "Укртрансгаз" и таможенных режимов к новым видам операций.
Экспорт газа стал возможен после снижения тарифов на вход и выход в ГТС Украины с начала года.
В частности, с 1 января 2019 года тариф на вход в ГТС был снижен с 12,47 доллара за тыс куб м в сутки до 6,28 доллара за тыс куб м в сутки (с НДС).
Этот шаг поможет Украине стать самостоятельным экспортером газа.
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