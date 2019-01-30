Украинская компания впервые экспортировала газ в Европу

30 января компания "ТАС Энергия Страны" впервые в истории Украины осуществила экспорт природного газа в Европу в направлении Словакии.

Об этом сообщил директор "ТАС Энергия Страны" Максим Дмитрук изданию EXPRO.

Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED. Отмечается, что операция была тестовой.

"Мы совместно с нашими европейскими партнерами проверяем таможенные режимы и работу операторов сопредельных стран. Дополнительно планируем осуществить еще несколько тестов в том числе экспорт с таможенного склада", - сказал Дмитрук.

ООО "ТАС "Энергия страны" занимается поставкой природного газа и электроэнергии на украинский рынок, входит в группу компаний TAS Group, основанную в 1998 году. Компания базируется в г. Киеве, конечный владелец - Сергей Тигипко.

Напоминаем:

Несколько компаний планировали протестировать готовность оператора ГТС компании "Укртрансгаз" и таможенных режимов к новым видам операций.

Экспорт газа стал возможен после снижения тарифов на вход и выход в ГТС Украины с начала года.

В частности, с 1 января 2019 года тариф на вход в ГТС был снижен с 12,47 доллара за тыс куб м в сутки до 6,28 доллара за тыс куб м в сутки (с НДС).

Этот шаг поможет Украине стать самостоятельным экспортером газа.