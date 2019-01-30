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Cовладельцем Одессаоблэнерго стала компания Ахметова
13:26 30.01.2019 |
ДТЭК Нефтегаз стала собственником 16,7% акций АО Одессаоблэнерго, принадлежавшего группе VS Energy International Ukraine, которую контролируют российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Об этом говорится в сообщении Одессаоблэнерго, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Кроме того, согласно сообщению, VS Energy International Ukraine увеличила свою долю в Одессаоблэнерго с 31,52% до 51,52% акций, а Киевоблэнерго и VS Energy International NV акциями общества больше не владеют.
Напомним, в начале января ДТЭК Нефтегаз сообщила о намерении выкупить 68,3% акций Одессаоблэнегрго и 93,99% акций Киевоблэнерго.
5 января ДТЭК Нефтегаз выкупил у VS Energy International Ukraine 24,99% акций ЧАО Киевоблэнерго.
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