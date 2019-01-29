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Ощадбанк подключил все сервисы SWIFT gpi
09:21 29.01.2019 |
Государственный Ощадный банк завершил подключение всех существующих сервисов SWIFT gpi.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
На данный момент Ощадбанк остается единственным банком в Украине, который использует глобальную технологию SWIFT gpi при осуществлении трансграничных расчетов.
Благодаря реализации третьего этапа - подключения gSRP - банк получил возможность немедленно останавливать и отзывать платежи по таким причинам, как мошенничество или ошибка.
Сервис gSRP соответствует современным требованиям при работе с мошенническими операциями, когда банку нужно немедленно реагировать на несанкционированные списания и останавливать мошеннические транзакции.
Ранее такая процедура требовала значительных затрат времени на отправку запросов банкам-корреспондентам.
Запрос об остановке платежа направляется непосредственно в систему слежения Tracker, и платеж останавливается на любом этапе перевода до момента завершения транзакции.
Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года Ощадбанк первым в Украине начал использовать глобальную технологию SWIFT gpi.
В ноябре 2018 года был реализован второй этап подключения к услуге gCOV, благодаря чему переводы отправляются по технологии с покрытием, что позволяет избегать списания дополнительных комиссий банками-корреспондентами при осуществлении трансграничных расчетов и обеспечивает сохранность информации о платеже до конечного получателя.
Ощадбанк поддерживает связи со 182 банками мира для осуществления международных переводов методом с покрытием.
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