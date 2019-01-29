Ощадбанк подключил все сервисы SWIFT gpi

Государственный Ощадный банк завершил подключение всех существующих сервисов SWIFT gpi.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

На данный момент Ощадбанк остается единственным банком в Украине, который использует глобальную технологию SWIFT gpi при осуществлении трансграничных расчетов.

Благодаря реализации третьего этапа - подключения gSRP - банк получил возможность немедленно останавливать и отзывать платежи по таким причинам, как мошенничество или ошибка.

Сервис gSRP соответствует современным требованиям при работе с мошенническими операциями, когда банку нужно немедленно реагировать на несанкционированные списания и останавливать мошеннические транзакции.

Ранее такая процедура требовала значительных затрат времени на отправку запросов банкам-корреспондентам.

Запрос об остановке платежа направляется непосредственно в систему слежения Tracker, и платеж останавливается на любом этапе перевода до момента завершения транзакции.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года Ощадбанк первым в Украине начал использовать глобальную технологию SWIFT gpi.

В ноябре 2018 года был реализован второй этап подключения к услуге gCOV, благодаря чему переводы отправляются по технологии с покрытием, что позволяет избегать списания дополнительных комиссий банками-корреспондентами при осуществлении трансграничных расчетов и обеспечивает сохранность информации о платеже до конечного получателя.

Ощадбанк поддерживает связи со 182 банками мира для осуществления международных переводов методом с покрытием.