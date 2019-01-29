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«Vodafone Украина» c 1 февраля прекратит предоставлять услугу MMS
16:47 28.01.2019 |
Мобильный оператор "Vodafone Украина" с 1 февраля 2019 года прекращает предоставление услуги MMS как мало востребованной, отмечается на сайте компании.
"С 1 февраля 2019 года прекращается предоставление услуги MMS как мало востребованной. Для отправки мультимедийных сообщений рекомендуем использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие", - отмечается в пресс-релизе компании.
Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора подтвердили, что обслуживание MMS прекратится полностью - пользователи не смогут ни отправлять, ни получать сообщения такого типа.
Multimedia Messaging Service - услуга отправки и получения мультимедийных сообщений, содержащих текст, видео, аудио, графику и другие файлы.
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