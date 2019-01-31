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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Метинвест» завершил самый крупный в истории Центральной и Восточной Европы переход в облако SAP HANA/HEC

 

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, завершил перенос системы SAP на облачную платформу. Компания стала первым в Украине пользователем SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC).

Как сообщается в пресс-релизе группы в среду, миграция данных признана самой крупной по объему в Центральной и Восточной Европе: в облаке работают 138 систем и более 18 000 пользователей.

При этом уточняется, что переход со своих систем хранения в облачный сервис компания начала в 2017 году. Технология SAP HEC позволяет существенно уменьшить затраты ИТ-структуры, ускорить обработку больших массивов данных, повысить уровень безопасности сервисов. Надежная платформа и приложения поддерживают операционную работу "Метинвеста" и становятся основой для будущих инновационных проектов.

Перенос систем потребовал обновления программного обеспечения до последней версии и миграции на новую базу данных SAP HANA. Миграция 21 основной бизнес-системы (включая систему планирования ресурсов предприятия, систему управления транспортировками и закупками, кадрового администрирования и расчета заработной платы, систему бюджетирования, финансов и другие) заняла 18 месяцев и прошла без сбоев, отмечается в пресс-релизе.

Над проектом работала выделенная команда SAP, "Метинвест" как бизнес-заказчик и "Метинвест Диджитал" - центр IT-экспертизы.

Теперь проектная команда займется формированием системного подхода к управлению процессами поддержки систем, размещенных в SAP НЕС, и гибкому управлению изменениями.

Директор по информационным технологиям группы "Метинвест" и генеральный директор "Метинвест Диджитал" Сергей Детюк отметил, что на цифровом рынке компания ищет возможности, которые лучше всего решают задачи бизнеса группы.

"Реализуем проекты и создаем IТ-сервисы, способные эффективно поддерживать развитие группы "Метинвест". Так, перенос дата-центров на облачную платформу SAP позволил как улучшить надежность и безопасность самой платформы, так и сконцентрироваться непосредственно на бизнес-логике работы процессов. Внедрение и использование цифровых технологий - один из ключевых элементов трансформации бизнеса. А на этом пути одинаково важны как готовность бизнеса меняться, так и способность задействовать новые технологии", - сказал С.Детюк, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь директор SAP Украина Максим Матяш добавил, что цифровая трансформация, гибкость и готовность к внедрению инноваций - основные ориентиры успеха в бизнесе сегодня.

"Убежден, что миграция на SAP HEC будет способствовать росту и укреплению лидерской позиции группы "Метинвест" в индустрии. Безусловно, это один из самых сложных реализованных облачных проектов SAP в Центральной и Восточной Европе, учитывая его масштаб и задачи. А также очередной пример успешного сотрудничества компаний "Метинвеста", "Метинвест Диджитал" и SAP, который подтверждает, что благодаря синергии лидерства, инновационности и высокому профессионализму команд достигаются самые амбициозные бизнес-цели", - подчеркнул М. Матяш.

В пресс-релизе отмечается, что "Метинвест" - крупнейший клиент SAP в Украине с 2012 года. Группа использует 21 SAP-систему, которая автоматизирует бизнес-процессы компании практически во всех сферах деятельности. В 2014 году "Метинвест" получил сертификат Центра экспертизы клиента SAP уровня Primary, а в 2017 году - сертификат уровня Advanced. Компания стала первой в Украине, четвертой в СНГ и вошла в ТОП-50 мировых компаний, сертифицированных на этом уровне.

В 2018 году в группе создана IT-компания "Метинвест Диджитал" как центр экспертизы цифровых технологий. В этом же году, согласно рейтингам компании SAP AG, группа "Метинвест" признана компанией №1 по IT-зрелости в Украине и вошла в десятку мировых лидеров по IT-инновациям в металлургии.

Компания SAP, один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и сервисами SAP пользуются более 380 000 клиентов.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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