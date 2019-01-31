Финансовые новости
- |
- 31.01.19
- |
- 22:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Метинвест» завершил самый крупный в истории Центральной и Восточной Европы переход в облако SAP HANA/HEC
16:13 31.01.2019 |
"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, завершил перенос системы SAP на облачную платформу. Компания стала первым в Украине пользователем SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC).
Как сообщается в пресс-релизе группы в среду, миграция данных признана самой крупной по объему в Центральной и Восточной Европе: в облаке работают 138 систем и более 18 000 пользователей.
При этом уточняется, что переход со своих систем хранения в облачный сервис компания начала в 2017 году. Технология SAP HEC позволяет существенно уменьшить затраты ИТ-структуры, ускорить обработку больших массивов данных, повысить уровень безопасности сервисов. Надежная платформа и приложения поддерживают операционную работу "Метинвеста" и становятся основой для будущих инновационных проектов.
Перенос систем потребовал обновления программного обеспечения до последней версии и миграции на новую базу данных SAP HANA. Миграция 21 основной бизнес-системы (включая систему планирования ресурсов предприятия, систему управления транспортировками и закупками, кадрового администрирования и расчета заработной платы, систему бюджетирования, финансов и другие) заняла 18 месяцев и прошла без сбоев, отмечается в пресс-релизе.
Над проектом работала выделенная команда SAP, "Метинвест" как бизнес-заказчик и "Метинвест Диджитал" - центр IT-экспертизы.
Теперь проектная команда займется формированием системного подхода к управлению процессами поддержки систем, размещенных в SAP НЕС, и гибкому управлению изменениями.
Директор по информационным технологиям группы "Метинвест" и генеральный директор "Метинвест Диджитал" Сергей Детюк отметил, что на цифровом рынке компания ищет возможности, которые лучше всего решают задачи бизнеса группы.
"Реализуем проекты и создаем IТ-сервисы, способные эффективно поддерживать развитие группы "Метинвест". Так, перенос дата-центров на облачную платформу SAP позволил как улучшить надежность и безопасность самой платформы, так и сконцентрироваться непосредственно на бизнес-логике работы процессов. Внедрение и использование цифровых технологий - один из ключевых элементов трансформации бизнеса. А на этом пути одинаково важны как готовность бизнеса меняться, так и способность задействовать новые технологии", - сказал С.Детюк, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь директор SAP Украина Максим Матяш добавил, что цифровая трансформация, гибкость и готовность к внедрению инноваций - основные ориентиры успеха в бизнесе сегодня.
"Убежден, что миграция на SAP HEC будет способствовать росту и укреплению лидерской позиции группы "Метинвест" в индустрии. Безусловно, это один из самых сложных реализованных облачных проектов SAP в Центральной и Восточной Европе, учитывая его масштаб и задачи. А также очередной пример успешного сотрудничества компаний "Метинвеста", "Метинвест Диджитал" и SAP, который подтверждает, что благодаря синергии лидерства, инновационности и высокому профессионализму команд достигаются самые амбициозные бизнес-цели", - подчеркнул М. Матяш.
В пресс-релизе отмечается, что "Метинвест" - крупнейший клиент SAP в Украине с 2012 года. Группа использует 21 SAP-систему, которая автоматизирует бизнес-процессы компании практически во всех сферах деятельности. В 2014 году "Метинвест" получил сертификат Центра экспертизы клиента SAP уровня Primary, а в 2017 году - сертификат уровня Advanced. Компания стала первой в Украине, четвертой в СНГ и вошла в ТОП-50 мировых компаний, сертифицированных на этом уровне.
В 2018 году в группе создана IT-компания "Метинвест Диджитал" как центр экспертизы цифровых технологий. В этом же году, согласно рейтингам компании SAP AG, группа "Метинвест" признана компанией №1 по IT-зрелости в Украине и вошла в десятку мировых лидеров по IT-инновациям в металлургии.
Компания SAP, один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и сервисами SAP пользуются более 380 000 клиентов.
"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2018г, оставил неизменным прогноз на 2019-20гг
|Травма Януковичем. Почему Тимошенко опять идет на войну, а не на выборы
|Иностранцы 30 января распродавали валюту на межбанке, но совсем скоро начнут ее скупать
|Коболев назвал условие, при котором «Нафтогаз» установит счетчики потребителям
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге
|«Метинвест» завершил самый крупный в истории Центральной и Восточной Европы переход в облако SAP HANA/HEC
|«Укртатнафта» заявляет о разрешении вопроса с погашением налоговых векселей, возобновила отгрузку авиатоплива
|Экс-руководитель ГП «Укркосмос» уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле о растрате госсредств - НАБУ
По информации НАБУ, следствие установило, что в 2011-2017 годах подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,245 млн, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в сумме $292,4 млн.
|Товарооборот сети АТБ в 2018г увеличился на 22%
|Украинская компания впервые экспортировала газ в Европу
Это интересно
|Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей
|На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
|Volkswagen сохранил статус крупнейшего в мире производителя авто
|Топ-10 самых странных предметов одежды от модных дизайнеров
|Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте
|Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
|Раскрыто оснащение смартфона Sony Xperia XZ4: чип Snapdragon 855 и батарея на 4400 мА·ч