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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рудник «Сухая Балка» в 2018г нарастил добычу руды на 8,4%

 

Рудник "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в 2018 году нарастил производство товарной железной руды на 8,4% по сравнению с 2017 годом - до 2,725 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, в декабре рудник произвел 238 тыс. тонн товарной руды.

Как сообщалось, предприятие в 2017 году сократило производство товарной железной руды на 2% по сравнению с 2016 годом - до 2,513 млн тонн.

Рудник "Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

"Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.

Согласно госреестру собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Kadish Limited приобрела компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH Александра Ярославского.

Уставный капитал ЧАО "Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции - 0,05 грн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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