Dyckerhoff GmbH выкупит акции миноритариев ЧАО «Дикергофф Цемент Украина»

Компания Dyckerhoff GmbH (Германия) объявила о намерении выкупить акции миноритариев ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" на правах владельца доминирующего контрольного пакета предприятия.

Согласно сообщению "Дикергофф Цемент Украина" в системе раскрытия информации НКЦБФР, Dyckerhoff GmbH прямо владеет 99,033420% акций ЧАО, а также 0,022466% акций принадлежат ей опосредовано через афиллированное лицо - ООО с ИИ "Дикергофф (Украина)" (Киев).

ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" основано в 1994 году путем приватизации госпредприятия "Киевинжцемент". Занимается перевалкой цемента, реализацией и упаковкой в мешки продукции. Располагает филиалами, созданными на базе заводов "Волынь-цемент" (Здолбунов Ривненской обл.) и "ЮГцемент" (пгт Ольшанское Николаевской обл.).

"Дикергофф Цемент Украина" является одним с крупнейших цементных заводов в Украине. Компания принадлежит немецкой Dyckerhoff GmbH (99%).

Как сообщалось, ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" в 2017 году получило чистый убыток в размере 316 млн грн, что соответствует результатам компании в 2016 году.

Dyckerhoff GmbH входит в Dyckerhoff AG (Германия), которая является частью группы Buzzi Unicem SpA (Италия), объединяющей предприятия по производству цемента, бетона, песка, щебня и др. Основным видом деятельности группы является выпуск цемента, который производится на собственных предприятиях в Германии, США, Люксембурге, Чехии, Польше, России и Украине.

Уставный капитал ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" составляет 7,9 млн грн.