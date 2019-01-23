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Руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в Укргазбанк
23:24 23.01.2019 |
Руководство Международной финансовой корпорации (МФК, International Finance Corporation, IFC) в ходе заседания Национального инвестиционного совета в Давосе (Швейцария) подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал "Укргазбанка", сообщила глава офиса Нацинвестсовета Юлия Ковалив.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года Министерство финансов Украины договорилось о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации "Укргазбанка". Меморандум о сотрудничестве также предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи. Между тем, инвестиция будет зависеть от ряда факторов, в том числе от итогов детальной проверки банка (due diligence).
АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государству в лице Минфина принадлежит 94,94% акций финучреждения. С 2015 года банк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
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