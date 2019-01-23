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ПриватБанк, Mastercard и сеть АЗК WOG запустили новый сервис — выдачу наличных на кассе при оплате картой
12:27 23.01.2019 |
ПриватБанк, Mastercard и сеть АЗК WOG запустили пилотный проект - уникальную услугу, позволяющую получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе. Клиенты ПриватБанка смогут быстро и удобно снять наличные прямо на кассах АЗК WOG, без необходимости использовать банкоматы. Подобный сервис уже завоевал популярность в других странах Европы - среди банков, торговцев и миллионов покупателей, и сегодня он стал доступен в Украине.
Воспользоваться услугой «Наличные на кассе» в Украине могут держатели любой дебетовой карты от ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) с магнитной полосой, а также большинства дуальных карт (с чипом и магнитной полосой) различных платежных систем. Получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено. Для того чтобы воспользоваться новым функционалом, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Процесс подтверждения такой транзакции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя. ПриватБанк работает над доступностью данного функционала на своих терминалах для всех клиентов банка и других банков.
«Покупка с выдачей налички - это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы, - говорит руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов. - Если вы расплачиваетесь в торговой сети картой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат. Премьера нового сервиса на WOG».
«Команда Mastercard вместе с партнёрами активно работала над запуском нового сервиса, ожидаемого на рынке. Мы убеждены, что инновационное решение открывает новую нишу в финансовых услугах и способствует развитию cashless, так как теперь нет необходимости снимать наличные «про запас» - их всегда можно получить во время покупки. Мы благодарны партнёрам, ПриватБанку и WOG, за открытость и готовность внедрить смелый пилотный проект вместе с нами, - отметил Юрий Батхин, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине. - Сейчас мы продолжаем активную работу над расширением экосистемы партнёров, чтобы услуга снятия наличных на кассе стала доступна максимальному числу украинцев - держателям карт различных банков, и воспользоваться ею стало возможным во всех ключевых точках торгово-сервисной сети страны».
Сегодня сеть автозаправочных комплексов WOG представлена на всей территории Украины и насчитывает 450 АЗК. Ежедневно товарами и услугами АЗК WOG пользуется более 150 000 клиентов.
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