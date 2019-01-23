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НБУ признал банковскую группу ВТБ недействительной
09:11 23.01.2019 |
Национальный банк признал банковскую группу ВТБ недействительной.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Данное решение принято 18 января.
Банковская группа была зарегистрирована в феврале 2015 года. В нее входил ВТБ Банк и БМ Банк.
НБУ признал недействительными уже 10 банковских групп.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 18 декабря 2018 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.
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