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Нидерландская DTEK сконцентрировала 51,7% «ДТЭК Днепровские электросети»
10:48 23.01.2019 |
Компания DTEK B.V. (Нидерланды) сконцентрировала 51,68% акций компании "ДТЭК Днепровские электросети".
Об этом говорится в сообщении "ДТЭК Днепровские электросети", передают Українські Новини.
Ранее DTEK B.V. не владела акциями компании.
DTEK Holdings Limited (Кипр), ранее владевшая 51,56% акций "ДТЭК Днепровские электросети", вышла из состава акционеров компании.
Как сообщали Українськi Новини, в мае 2018 года компания System Capital Management (SCM) в рамках первого этапа подготовки к разделению (анбандлингу) облэнерго на оператора системы распределения и эксплуатации сетей, а также поставщика электроэнергии потребителям, преобразовала энергопоставляющие компании "ДТЭК Днепрооблэнерго" (Днипро) и "ДТЭК Донецкоблэнерго" (Донецк) из публичных акционерных обществ (ПАО) в акционерные общества и сменила их название на "ДТЭК Днепровские электросети" и "ДТЭК Донецкие электросети" соответственно.
При этом "ДТЭК Днепровские электросети" и "ДТЭК Донецкие электросети" в дальнейшем будут выполнять функцию распределения электроэнергии и эксплуатации электросетей.
ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.
100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
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