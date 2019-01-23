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Группа Тигипко покупает сеть аптек КОСМО
13:25 22.01.2019 |
Группа ТАС Сергея Тигипко подписала соглашение о покупке аптечного бизнеса торговой сети КОСМО.
Об этом сообщает пресс-служба группы.
Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2019 после получения разрешения Антимонопольного комитета.
"Особенностью этой покупки является то, что нам удалось вместе с сетью аптек получить кадры и технологии, которые позволили сети аптек КОСМО обеспечить лучший в отрасли рост эффективности торговых точек", - цитирует пресс-служба генерального директора сети аптек ТАS Валерия Гудзенко.
Для внедрения нового программного продукта в объединенной сети аптек ТАS приглашен Андрей Диденко, который имеет успешный опыт внедрения современных IT-технологий в сети аптек КОСМО. Нынешний генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко возглавит Наблюдательный совет компании.
Финансовым советником акционеров КОСМО по продаже аптечного бизнеса выступила инвесткомпания Atlas Advisors.
Сеть аптек ТАS входит в состав бизнес-группы "ТАС", подконтрольной Сергею Тигипко. На сегодняшний день сеть аптек ТАS насчитывает 114 аптеки, 71 из которых расположены в Киеве.
Аптечный бизнес торговой сети КОСМО, подконтрольной инвестиционному фонду СигмаБлейзер, насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.
Напомним, ранее группа "ТАС" Сергея Тигипко купила ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". По данным СМИ, Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузню" до 300 миллионов долларов.
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