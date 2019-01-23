Нидерландская DTEK сконцентрировала 72,9% «ДТЭК Киевские электросети»

Компания DTEK B.V. (Нидерланды) сконцентрировала 72,93% акций компании "ДТЭК Киевские электросети".
Об этом говорится в сообщении "ДТЭК Киевские электросети", передают Українські Новини.
Ранее DTEK B.V. не владела акциями компании. При этом ООО "ДТЭК Энерго" (Киев), ранее владевшая 18,3% акций "ДТЭК Киевские электросети" и компания DTEK GRIDS B.V. (Нидерланды), владевшая 54,09% акций, вышли из состава акционеров компании "ДТЭК Киевские электросети". Как сообщали Українськi Новини, частное акционерное общество "ДТЭК Киевские электросети" с 1 марта начало обслуживать потребителей электроэнергии Киева вместо энергокомпании "Киевэнерго". "ДТЭК Киевские электросети" вместе с "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" входят в состав "ДТЭК Сети". "ДТЭК Сети" - операционный холдинг в структуре энергетического холдинга ДТЭК, который развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.