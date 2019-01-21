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Нидерландская DTEK сконцентрировала 95,7% «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь»
10:44 21.01.2019 |
Компания DTEK B.V. (Нидерланды) сконцентрировала 95,71% акций компании "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" (Краматорск, Донецкая область).
Об этом говорится в сообщении "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", передают Українські Новини.
Ранее DTEK B.V. не владела акциями компании.
При этом ООО "ДТЭК Энерго" (Киев), ранее владевшая 28,31% акций "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", и компания DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), владевшая 67,4% акций, вышли из состава акционеров компании "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".
Как сообщали Українськi Новини, "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" вместе с "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК Киевские электросети" входят в состав "ДТЭК Сети".
"ДТЭК Сети" - операционный холдинг в структуре энергетического холдинга ДТЭК, который развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.
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