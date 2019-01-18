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Украинская фармкомпания нацелилась на рынок США
16:06 18.01.2019 |
Украинская фармацевтическая компания Фармак до конца 2019 года планирует вывести свою продукцию на рынок США, пишет Интерфакс-Украина.
Как отметил исполнительный директор Владимир Костюк, в планах компании вложить $35 млн в развитие ІТ-лаборатории, инновационных технологий и расширить продуктовую линейку 23 новыми препаратами.
Также он сообщил о планах сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
По словам Костюка, доля экспорта компании Фармак в 2018 году составила 25% всех продаж.
ПАО Фармак на ряду с компанией Дарница и Борщаговским химико-фармацевтическим заводом входит в тройку лидеров украинской фармацевтической отрасли. Бенефициаром компании является Филя Жебровская, которая владеет 80% акций.
По итогам 2017 года Фармак увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении. Чистая прибыль составила 839,09 млн грн.
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