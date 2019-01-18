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«Нафтогаз» создал газовый и нефтяной дивизионы
08:25 18.01.2019 |
Правление Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в рамках реализации корпоративной стратегии группы утвердило создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы, сообщила пресс-служба компании.
Согласно решению правления создаются дивизионы «Интегрированный газовый бизнес» и «Нефть». Руководителем дивизиона «Газ» назначен Андрей Фаворов (экс-совладелец группы компаний «ЭРУ»), дивизиона «Нефть» - Николай Гавриленко (глава «Укртранснафты»).
Отмечается, что в состав дивизиона «Газ» войдут: «Укргазвыдобування» (за исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов); ГК «Газ Украины»; «Газопостаставляющая компания «Нафтогаз Украины»; «Газопостаставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг»; «Газопостаставляющая компания «Нафтогаз Тепло»; Naftogaz Trading Europe AG; «Центргаз» «Кировоградгаз»; подразделения «Нафтогаза»: департамент балансов газа, диспетчеризации, метрологии и учета газа; департамент реализации газа; управление импорта газа и таможенного оформления; управление трейдинга газа.
В состав дивизиона «Нефть» войдут: «Укртранснафта»; «Укрспецтрансгаз»; «Укравтогаз»; подразделения «Укргазвыдобування»: департамент реализации; филиал управления по переработке газа и газового конденсата.
Планируется создание еще нескольких дивизионов, в сферу ответственности которых войдут другие основные и вспомогательные бизнес-процессы группы «Нафтогаз».
Отмечается, что дивизионы не являются юридическими лицами или подразделениями юридических лиц. Директора дивизионов будут назначаться правлением «Нафтогаза» по представлению председателя правления и будут подчиняться правлению. Текущее руководство директорами дивизионов будет осуществлять председатель правления «Нафтогаза».
Директора дивизионов имеют право подавать правлению предложения об избрании и прекращении полномочий руководителей и членов правлений бизнес-единиц, входящих в состав дивизиона.
Ответственность за результаты работы по каждому из направлений будут нести главы соответствующих дивизионов и руководители бизнес-единиц.
Как сообщал УНИАН, 10 января глава правления «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что планируется создание также дивизиона возобновляемых источников энергии, подземных хранилищ и транспортировки газа.
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