Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии

Крупнейший украинский производитель кормов для животных - львовская компания Кормотех в 2018 году расширила географию экспорта, открыв рынки Чили и Швеции на условиях Private Label.

Также в планах компании - зайти в американскуие сети, сейчас в США продукция Кормотеха продается через Amazon и отгружается с собственных складов в штатах Мэриленд и Калифорния.

Доля экспорта в общих продажах компании в прошлом году составила 12,4%.

В 2018 году Кормотех начал поставки товаров линейки Private Label в Чили и Швецию. Всего компания экспортирует продукцию уже в 19 стран: в США, Швецию, Францию, Чили, Эстонию, Нидерланды, Словению, Польшу, Литву, Латвию, Грузию, Азербайджан, Беларусь, Словакию, Молдову, Румынию, Болгарию, Туркменистан и Узбекистан.

В целом, по оценке компании, рынок кормов для домашних животных в 2018 году вырос на 20% в натуральном выражении и на 30% в деньгах относительно 2017 года. Доля Кормотеха на украинском рынке в деньгах составила 22%, в натуральном выражении - 35%.