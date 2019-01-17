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Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии
16:45 17.01.2019 |
Крупнейший украинский производитель кормов для животных - львовская компания Кормотех в 2018 году расширила географию экспорта, открыв рынки Чили и Швеции на условиях Private Label.
Также в планах компании - зайти в американскуие сети, сейчас в США продукция Кормотеха продается через Amazon и отгружается с собственных складов в штатах Мэриленд и Калифорния.
Доля экспорта в общих продажах компании в прошлом году составила 12,4%.
В 2018 году Кормотех начал поставки товаров линейки Private Label в Чили и Швецию. Всего компания экспортирует продукцию уже в 19 стран: в США, Швецию, Францию, Чили, Эстонию, Нидерланды, Словению, Польшу, Литву, Латвию, Грузию, Азербайджан, Беларусь, Словакию, Молдову, Румынию, Болгарию, Туркменистан и Узбекистан.
В целом, по оценке компании, рынок кормов для домашних животных в 2018 году вырос на 20% в натуральном выражении и на 30% в деньгах относительно 2017 года. Доля Кормотеха на украинском рынке в деньгах составила 22%, в натуральном выражении - 35%.
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В обязанности Центра по строительству и ремонту путей войдут строительство, реконструкция, техническое переоснащение и ремонт железнодорожных путей, стрелочных переводов и их составляющих. Также он будет предоставлять инжиниринговые услуги, разрабатывать технологии выполнения работ и эксплуатировать/обслуживать путевые машины.
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