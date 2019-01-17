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Швейцарская КУА ResponsAbility Participations сконцентрировала 51% банка «Львов»
12:52 17.01.2019 |
Швейцарская компания по управлению активами ResponsAbility Participations AG сконцентрировала 51% банка "Львов".
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
30 августа 2018 года ResponsAbility Participations AG купила 40,45% банка "Львов" у "Нью прогресс холдинг".
15 января текущего года стало известно, что компания увеличила пакет акций в капитале банка с 40,4454% до 51%.
Ранее среди акционеров банка также числилась кипрская Frontmost Limited.
Конечным бенефициаром банка указан Маргейр Петурссон.
В конце июня 2018 года Национальный банк разрешил ResponsAbility Participations AG купить 51% банка "Львов".
Компания контролируется известным исландским шахматистом Маргейром Петурссоном.
Как сообщали Українські Новини, в феврале Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг разрешила владельцу банка "Львов" Маргейру Петурссону купить финансовую компанию "Интеграл Инвестиции".
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