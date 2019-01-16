Финансовые новости
- |
- 16.01.19
- |
- 07:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ахметов купил у россиян четверть акций «Киевоблэнерго»
20:53 15.01.2019 |
Операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК - "ДТЭК Нефтегаз" - стала собственником 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго", ранее принадлежавших группе VS Energy International Ukraine.
Об этом говорится в сообщении "Киевоблэнерго" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно сообщению, в собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО.
Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.
В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".
Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц, конечными бенифициарами ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс, а также Марина Ярославская (Германия). Украинские СМИ и политики ранее также называли бенефициарами несколько российских предпринимателей.
По данным ЭП, реальными владельцами группы VS Energy являются россияне Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Тимошенко лучше не трогать Томос
|9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения
|Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК
|Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ахметов купил у россиян четверть акций «Киевоблэнерго»
|Проминвестбанк отсудил у ЧАО «АВК» кондитерскую фабрику в Днепре
|Укрзалізниця создаст две дочерние структуры
В обязанности Центра по строительству и ремонту путей войдут строительство, реконструкция, техническое переоснащение и ремонт железнодорожных путей, стрелочных переводов и их составляющих. Также он будет предоставлять инжиниринговые услуги, разрабатывать технологии выполнения работ и эксплуатировать/обслуживать путевые машины.
|«Антонов» возобновит производство самолетов «Руслан»
|НБУ признал недействительной банковскую группу «Альянс»
|Из банка «Богуслав» выведено более 300 млн грн через кредитование связанных лиц
|НБУ включил БИС в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо банка «Кредит Днепр»
Это интересно
|Samsung планирует начать массовое производство по 3-нм техпроцессу в 2021 году
|Польша может запретить использование продукции Huawei
|Huawei запретила установку сторонних лаунчеров на смартфонах с EMUI 9
|Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет
|SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ
|Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»
|Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС