Ахметов купил у россиян четверть акций «Киевоблэнерго»

Операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК - "ДТЭК Нефтегаз" - стала собственником 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго", ранее принадлежавших группе VS Energy International Ukraine.

Об этом говорится в сообщении "Киевоблэнерго" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, в собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО.

Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.

В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц, конечными бенифициарами ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс, а также Марина Ярославская (Германия). Украинские СМИ и политики ранее также называли бенефициарами несколько российских предпринимателей.

По данным ЭП, реальными владельцами группы VS Energy являются россияне Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.