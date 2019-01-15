Укрзалізниця создаст две дочерние структуры

Наблюдательный совет Укрзалізниці решил создать филиалы Центр по строительству и ремонту путей и Центр по строительству и ремонту инженерных сооружений, говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Новые филиалы создаются для разграничения функций заказчика и исполнителя работ, отмечается в сообщении.

В обязанности Центра по строительству и ремонту путей войдут строительство, реконструкция, техническое переоснащение и ремонт железнодорожных путей, стрелочных переводов и их составляющих. Также он будет предоставлять инжиниринговые услуги, разрабатывать технологии выполнения работ и эксплуатировать/обслуживать путевые машины.

Основными функциями Центра по строительству и ремонту инженерных сооружений будут своевременное удовлетворение потребностей ж/д в восстановлении, ремонте, реконструкции и строительстве искусственных сооружений, земляного полотна и других инженерных сооружений. Кроме того, в его обязаности войдет ремонт и содержание специальной строительной техники.

По данным Укрзалізниці, в 2018 году компания направила на капитальные инвестиции 16,9 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.

По словам главы УЗ Евгения Кравцова, в прошлом году предприятие реконструировало 309 км путей, приобрело и изготовило 3,5 тыс. полувагонов, а также обновило почти 130 локомотивов и 126 пассажирских вагонов.

Ожидается, что в этом году Укрзалізниця направит 24,5 млрд грн на обновление подвижного состава.