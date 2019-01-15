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НБУ признал недействительной банковскую группу «Альянс»
09:15 15.01.2019 |
Национальный банк признал недействительной банковскую группу банка "Альянс" (Киев).
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Данное решение принято 11 января.
В банковскую группу на момент регистрации входили банк "Альянс", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Украинские сбалансированные инвестиции" и компания "Финком инвест".
Контролером группы являлся Александр Сосис.
Решение о регистрации группы было принято 28 июля 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, основатель и совладелец страховой группы "АСКА" (Киев) Александр Сосис владеет 89% акций банка "Альянс".
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