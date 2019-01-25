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Морпорт «Южный» в 2018г увеличил грузоперевалку на 2%
07:45 25.01.2019 |
Морской порт "Южный" (Одесская обл.), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в 2018 году увеличил перевалку грузов на 1,92% по сравнению с 2017 годом - до 42,702 млн тонн.
Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 3,53% - до 29,6 млн тонн, нарастил перевалку импортных на 15,58% - до 7,445 млн тонн, транзитных - на 15,95%, до 5,55 млн тонн, каботажных - в 4,15 раза, до 155,43 тыс. тонн.
По номенклатуре грузов порт за 2018 год увеличил перевалку наливных грузов на 5,35% - до 3,81 млн тонн, снизил перевалку сухих сыпучих грузов на 5,07% - до 34,3 млн тонн, увеличил перевалку тарно-штучных в 2,16 раза - до 4,56 млн тонн. Перевалка контейнеров составила 124,9 тыс. TEU (рост на 76,7%).
Как сообщалось, мор порт "Южный" в январе-ноябре 2018 года сократил перевалку грузов на 0,67% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года - до 38,46 млн тонн.
Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.
ГП "Южный морской торговый порт" в этом порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.
В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".
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