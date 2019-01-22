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Мариупольский морпорт за 2018г сократил перевалку грузов на 9,6%
07:17 21.01.2019 |
Мариупольский морской порт (Донецкая обл.) в январе-декабре 2018 года сократил перевалку грузов на 9,62% по сравнению с 2017 годом - до 5,89 млн тонн.
Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 9,75% - до 4,93 млн тонн, импортных - на 3,12%, до 907,45 тыс. тонн, каботажных - на 56,16%, до 50,5 тыс. тонн, транзитные грузы не переваливал.
По номенклатуре грузов порт сократил перевалку наливных грузов на 61,3% - до 28,5 тыс. тонн, сухих сыпучих - на 11,82%, до 1,71 млн тонн, тарно-штучных - на 7,8%, до 4,15 млн тонн.
Как сообщалось, объем перевалки в Мариупольском морпорту в январе-ноябре 2018 года сократился на 9% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года - до 5,4 млн тонн.
Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км.
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