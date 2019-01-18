«Метинвест» сконцентрировал 100% акций ЦГОКа

Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа "Метинвест" сконцентрировала 100% акций ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК, Днепропетровская обл.), сообщается в официальной информации предприятия в системе НКЦБФР со ссылкой на полученные от НДУ данные реестра акционеров.

При этом уточняется, что на 31 декабря 2018 года доля Metinvest B.V. в уставном капитале ЦГОКа возросла с 49,751% до 50%, а с учетом принадлежащей Metinvest Management B.V. (обе - Нидерланды, зарегистрированы по одному адресу) также 50%-ной доли суммарно группа "Метинвест" владеет 100% акций предприятия.

Также сообщается, что доля Metinvest B.V. возросла вследствие приобретения акций на вторичном рынке.

ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины, специализируется на добыче и производстве железорудного сырья (концентрата и окатышей).

По данным предприятия на конец 2017 года, Metinvest B.V. принадлежало 49,751% акций ЦГОКа, Metinvest Management B.V. - 50% акций.

Уставный капитал ЧАО "ЦГОК" - 296,635 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

ЦГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".