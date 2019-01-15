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Проминвестбанк отсудил у ЧАО «АВК» кондитерскую фабрику в Днепре
18:30 15.01.2019 |
Хозяйственный суд Донецкой области принял решение о взыскании с ЧАО "Кондитерская фабрика "А.В.К." г. Днепр" кондитерской фабрики и оборудования в пользу ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, Киев, дочка российского Внешэкономбанка).
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.
Согласно реестру, "АВК" открыл кредитную линию на 1 млрд 356,5 млн грн в 2011 году под ипотеку фабрики в Днепре. Суд разрешил публичную продажу активов "АВК", в частности, недвижимости и оборудования, для погашения долга.
По данным в реестре судебных решений, "АВК" может обжаловать данное решение в апелляционном суде.
В то же время в компании "АВК" на запрос агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что переговоры с банком продолжаются.
"Фабрика работает в штатном режиме. В то же время компания находится в переговорном процессе с ПАО "Проминвестбанк" по поводу реструктуризации задолженности по кредитным обязательствам", - отмечается в сообщении.
В компании также заверили, что производство на заводе не будет остановлено.
"На своем пути "АВК" прошла немало испытаний. И каждый раз это был импульс двигаться вперед. У наших потребителей нет повода для беспокойства", - цитируется в сообщении собственник компании Владимир Авраменко.
Как сообщалось, ЧАО "АВК" в 2017 году вело переговоры с рядом банков о реструктуризации кредитной задолженности на $160 млн.
"АВК" в рейтинге крупнейших производителей сладостей в мире Global Top 100 Candy Companies 2018 поднялась на три позиции и заняла 64-е место с таким же объемом продаж, как и в 2017 году - $275 млн.
"АВК" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - основана в 1991 году. В ее состав входит кондфабрика в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми утерян.
"АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, печенье, вафли, круасаны, соленые снеки.
В 2016 году компания установила линию по производству кофе и вывела на рынок собственную ТМ Baristi. В начале 2018 года компания открыла в Днепре новый бисквитный комплекс стоимостью почти 120 млн грн.
Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира.
Собственниками "АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.
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