Проминвестбанк отсудил у ЧАО «АВК» кондитерскую фабрику в Днепре

Хозяйственный суд Донецкой области принял решение о взыскании с ЧАО "Кондитерская фабрика "А.В.К." г. Днепр" кондитерской фабрики и оборудования в пользу ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, Киев, дочка российского Внешэкономбанка).

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно реестру, "АВК" открыл кредитную линию на 1 млрд 356,5 млн грн в 2011 году под ипотеку фабрики в Днепре. Суд разрешил публичную продажу активов "АВК", в частности, недвижимости и оборудования, для погашения долга.

По данным в реестре судебных решений, "АВК" может обжаловать данное решение в апелляционном суде.

В то же время в компании "АВК" на запрос агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что переговоры с банком продолжаются.

"Фабрика работает в штатном режиме. В то же время компания находится в переговорном процессе с ПАО "Проминвестбанк" по поводу реструктуризации задолженности по кредитным обязательствам", - отмечается в сообщении.

В компании также заверили, что производство на заводе не будет остановлено.

"На своем пути "АВК" прошла немало испытаний. И каждый раз это был импульс двигаться вперед. У наших потребителей нет повода для беспокойства", - цитируется в сообщении собственник компании Владимир Авраменко.

Как сообщалось, ЧАО "АВК" в 2017 году вело переговоры с рядом банков о реструктуризации кредитной задолженности на $160 млн.

"АВК" в рейтинге крупнейших производителей сладостей в мире Global Top 100 Candy Companies 2018 поднялась на три позиции и заняла 64-е место с таким же объемом продаж, как и в 2017 году - $275 млн.

"АВК" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - основана в 1991 году. В ее состав входит кондфабрика в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми утерян.

"АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, печенье, вафли, круасаны, соленые снеки.

В 2016 году компания установила линию по производству кофе и вывела на рынок собственную ТМ Baristi. В начале 2018 года компания открыла в Днепре новый бисквитный комплекс стоимостью почти 120 млн грн.

Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира.

Собственниками "АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.