Финансовые новости
- |
- 16.01.19
- |
- 22:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Одесский морпорт за 2018г сократил грузоперевалку на 10%
14:27 16.01.2019 |
Одесскийморской порт в январе-декабре 2018 года перевалил 21,7 млн тонн грузов, что на 10,1% меньше, чем за 2017 год.
Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за отчетный период порт снизил перевалку экспортных грузов на 9,76% - до 15,79 млн тонн, транзитных - на 40,18%, до 1,3 млн тонн, каботажных - на 11,1%, до 107,5 тыс. тонн, импортных увеличил на 3,62% - до 4,5 млн тонн.
Перевалка наливных грузов за 2018 год сократилась на 38,79% - до 1,42 млн тонн, сухих - на 10,29%, до 8,54 млн тонн, тарно-штучных - на 4,53%, до 11,74 млн тонн. Перевалка контейнеров составила 598,6 тыс. TEU (рост на 15,24%).
Как сообщалось, объем перевалки в Одесском морпорту в январе-ноябре 2018 года перевалил 19,5 млн тонн грузов, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.
В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Чернокнижник» Павел. Как во главе Лавры оказался Мерлин
|Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ
|7 трендов рынка e-commerce в 2019 году
|Доллар на межбанке прокачали и приземлили к вечеру 15 января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Одесский морпорт за 2018г сократил грузоперевалку на 10%
|Ахметов купил у россиян четверть акций «Киевоблэнерго»
|Проминвестбанк отсудил у ЧАО «АВК» кондитерскую фабрику в Днепре
|Укрзалізниця создаст две дочерние структуры
В обязанности Центра по строительству и ремонту путей войдут строительство, реконструкция, техническое переоснащение и ремонт железнодорожных путей, стрелочных переводов и их составляющих. Также он будет предоставлять инжиниринговые услуги, разрабатывать технологии выполнения работ и эксплуатировать/обслуживать путевые машины.
|«Антонов» возобновит производство самолетов «Руслан»
|НБУ признал недействительной банковскую группу «Альянс»
Это интересно
|Железная дорога Швейцарии хочет запустить аэротакси
|Amazon предложит владельцам смартфонов сервис стриминга современных видеоигр
|Oppo готова представить 10-кратный оптический зум для смартфонов
|Дебютировала новая Supra: быстрейшая серийная Toyota
|Cadillac представил в Детройте изображения своего первого электромобиля - пока безымянного
|Samsung планирует начать массовое производство по 3-нм техпроцессу в 2021 году
|Польша может запретить использование продукции Huawei