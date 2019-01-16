Одесский морпорт за 2018г сократил грузоперевалку на 10%

Одесскийморской порт в январе-декабре 2018 года перевалил 21,7 млн тонн грузов, что на 10,1% меньше, чем за 2017 год.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за отчетный период порт снизил перевалку экспортных грузов на 9,76% - до 15,79 млн тонн, транзитных - на 40,18%, до 1,3 млн тонн, каботажных - на 11,1%, до 107,5 тыс. тонн, импортных увеличил на 3,62% - до 4,5 млн тонн.

Перевалка наливных грузов за 2018 год сократилась на 38,79% - до 1,42 млн тонн, сухих - на 10,29%, до 8,54 млн тонн, тарно-штучных - на 4,53%, до 11,74 млн тонн. Перевалка контейнеров составила 598,6 тыс. TEU (рост на 15,24%).

Как сообщалось, объем перевалки в Одесском морпорту в январе-ноябре 2018 года перевалил 19,5 млн тонн грузов, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.