НБУ включил БИС в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо банка «Кредит Днепр»

Национальный банк включил Банк инвестиций и сбережений в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо банка "Кредит Днепр".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В валютной интервенции в форме запроса относительно лучшего курса в 1-м квартале смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков - участников межбанковского рынка.

Общий список выглядит следующим образом: Альфа-банк (Украина), банк "Глобус", Банк инвестиций и сбережений, ИНГ Банк (Украина), Индустриалбанк, Креди Агриколь Банк, банк "Альянс", ОТП Банк, Ощадбанк, Приватбанк, банк "Пивденный", ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

Согласно критериям отбора, в перечень банков попали учреждения, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем прозрачным критериями: объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%); объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%); объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%).

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 6 декабря 2016 года расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях в форме запроса оптимального курса.

С октября 2016 НБУ запрашивает через торгово-информационные системы курсы покупки и продажи иностранной валюты у банков с крупнейшими объемами покупки-продажи за предыдущий квартал, после чего заключает договор с тем банком, который предложил лучший курс.