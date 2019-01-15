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НБУ включил БИС в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо банка «Кредит Днепр»
21:35 14.01.2019 |
Национальный банк включил Банк инвестиций и сбережений в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо банка "Кредит Днепр".
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В валютной интервенции в форме запроса относительно лучшего курса в 1-м квартале смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков - участников межбанковского рынка.
Общий список выглядит следующим образом: Альфа-банк (Украина), банк "Глобус", Банк инвестиций и сбережений, ИНГ Банк (Украина), Индустриалбанк, Креди Агриколь Банк, банк "Альянс", ОТП Банк, Ощадбанк, Приватбанк, банк "Пивденный", ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.
Согласно критериям отбора, в перечень банков попали учреждения, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.
Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем прозрачным критериями: объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%); объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%); объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%).
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 6 декабря 2016 года расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях в форме запроса оптимального курса.
С октября 2016 НБУ запрашивает через торгово-информационные системы курсы покупки и продажи иностранной валюты у банков с крупнейшими объемами покупки-продажи за предыдущий квартал, после чего заключает договор с тем банком, который предложил лучший курс.
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