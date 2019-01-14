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НБУ признал недействительной банковскую группу Кристалбанка
12:46 14.01.2019 |
Национальный банк признал недействительной банковскую группу Кристалбанка.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Данное решение принято 11 января.
Группа контролировалась Леонидом и Оксаной Гребинскими.
В банковскую группу входили: Кристалбанк, ПАЗ ЗНКИФ "Эрида Менеджмент" и ООО КУА "Гарантия".
Как сообщали Українські Новини, НБУ уже признал 8 банковских групп недействительными.
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