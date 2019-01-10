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Кабмин утвердил Кравцова на посту главы правления Укрзализныци
18:05 10.01.2019 |
Ранее набсовет "Укрзализныци" утвердил решение и подготовил распоряжение Кабинета министров о назначении Кравцова на должность главы правления компании.Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 10 января.
"Господин Евгений, мы вас поздравляем с назначением главой правления "Укрзализныци" и желаем успехов вместе с большим коллективом компании", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман после утверждения решения.
Документ также предполагает увольнение Кравцова с должности члена правления "Укрзализныци".
Как сообщал УНИАН, в начале января набсовет "Укрзализныци" утвердил решение и подготовил распоряжение Кабинета министров о назначении Кравцова на должность главы правления компании.
В августе 2017 года Кабинет министров уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".
В конце июня 2018 года Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета "Укрзализныци".
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