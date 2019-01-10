Автопроизводство в Украине в 2018г сократилось на 23%

Украинские автопроизводители по итогам 2018 года сократили выпуск автотранспорта на 23% по сравнения с 2017 годом - до 6,616 тыс. ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".

По ее предварительным данным, производство легковых автомобилей сократилось на 22% - до 5,66 тыс. ед., коммерческих авто (без учета продукции "АвтоКрАЗа") - на 73%, до 132 ед. Небольшая положительная динамика отмечена только в выпуске автобусов - прирост 2,5%, до 824 ед.

Согласно статистике ассоциации, за прошедший год Запорожский автозавод (ЗАЗ) сократил производство почти в 13 раз - до 131 ед. преимущественно за счет практически полного прекращения выпуска легковых авто (выпущен один автомобиль против 1,151 тыс. в 2017 году). Кроме того, выпуск коммерческих авто сократился в 5,6 раза - до 85 ед., автобусов произведено на 1 ед. больше, чем годом ранее - 45 ед.

Статистику по легковым авто сформировало ЧАО "Еврокар", произведя 5,659 тыс. автомобилей Skoda - на 7,9% меньше, чем годом ранее. В автобусном сегменте лидирует "Черкасский автобус" с производством 441 ед. (на 15,4% больше). Вторая позиция в этом сегменте у корпорации "Эталон" - 188 автобусов (на 5,6% больше), третья - у Часовоярского автобусного завода - 107 ед. (рост 18,9%), четвертая - у ЗАЗ. Корпорация "Богдан" выпустила 43 автобуса против 110 годом ранее.

Коммерческие авто, помимо ЗАЗа, производил также "Черкасский автобус" - 47 ед. против 7 ед. в 2017 году.

Ускорение темпа снижения автопроизводства по итогам года обусловлено значительным падением выпуска транспортных средств в декабре по сравнению с декабрем-2017 - в 3,5 раза до 266 ед.

При этом производство легковых авто в последнем месяце года сократилось почти в 4 раза - до 197 ед. (все на "Еврокаре"), коммерческих автомобилей не было выпущено ни одного (в декабре-2017 - 63 ед.), а выпуск автобусов упал на 71% - до 69 ед., в том числе, 40 ед. выпустил "Черкасский автобус" (на 51% меньше), 15 ед. - "Эталон" (на 25% меньше), 11 ед. - ЗАЗ (против 8) и 3 ед. (против 8) - Часовоярский завод.

Как сообщалось, автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 68,1% - до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед., коммерческих автомобилей (без учета КрАЗов) - 486 ед.

Сегодня существующие мощности украинского автопрома загружены менее чем на 1,5%, и автопроизводители неоднократно обращались к властям с предложениями мер для сохранения и реализации производственного потенциала отрасли.