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«Нафтогаз» готов обсуждать пересмотр или отказ от второго транзитного иска в арбитраж вместе с заключением долгосрочного контракта - Коболев
19:10 09.01.2019 |
НАК "Нафтогаз Украины" готов обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта, сообщил глава НАК Андрей Коболев.
"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты - ИФ) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины - ИФ), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его", - сказал он в интервью "5 каналу" в среду вечером.
"Мы коммуницировали этот месседж европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с "Газпромом", - добавил глава НАК.
А.Коболев напомнил, что главной целью этого иска является возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы (ГТС) Украины в результате строительства "Газпромом" обходных потоков и невыполнения прописанных обязательств в действующем до конца 2019 года контракте на транзит.
По его словам, взыскание с "Газпрома" средств по уже выигранному транзитному иску и потенциальная победа в арбитраже по второму иску вынуждает действовать аккуратно и точно в части отделения от "Нафтогаза" газотранспортной составляющей.
"Как гражданин Украины, я считаю, что потерять и деньги и транзит неприемлемо. Как глава НАК - я не позволю этого сделать. У нас есть план отделения, по которому мы движемся уже полтора года. Мы создали два отдельных филиала, они уже работают в составе "Нафтогаза", мы готовим их для перевода в отдельные компании в следующем году. Мы предложили именно такую модель анбандлинга, так называемый ISO (independent system operator), которая позволяет нам этот иск сохранить", - пояснил он.
Как сообщалось, "Нафтогаз" 6 июня 2018 года подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". НАК требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценил свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.
В ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что претензии НАК к "Газпрому" по новым искам в Стокгольмском арбитраже за четыре месяца увеличились до свыше $12 млрд.
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