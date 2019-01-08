ТАСкомбанк увеличил уставный капитал на 57,3% в связи с присоединением ВиЭс банка

ТАСкомбанк (Киев) увеличил уставный капитал на 420 млн грн, или на 57,3% - до 1,153 млрд грн в связи с присоединением ВиЭс банка(Львов).

Об этом говорится в сообщении ТАСкомбанка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, компания Alkemi Limited сократила долю в уставном капитале ТАСкомбанка до 63,5% с 99,9%. При этом компания Bailican Limited стала владельцем 36,4% акций. Этими компаниями владеет Сергей Тигипко, которому опосредованно принадлежит 99,93065% ТАСкомбанка.

Как сообщалось, в середине октября-2018 ТАСкомбанк и ВиЭсБанк завершили процесс слияния.

В начале ноября 2017 года Нацбанк Украины согласовал С.Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ВиЭсБанка. Прямым покупателем выступила кипрская компания Bailican Limited. Сделка была закрыта в начале декабря 2017 года.

Группа "ТАС" основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят, кроме объединенного ТАСкомбанка, Универсал банк, две страховые компании и ряд других организаций.

ВиЭс Банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года - Фольксбанк, ранее - Электрон банк) основан в 1991 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 18-е место (16,061 млрд грн), ВиЭс Банк - 41-е место (1,826 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.