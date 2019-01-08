Финансовые новости
- |
- 08.01.19
- |
- 19:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ТАСкомбанк увеличил уставный капитал на 57,3% в связи с присоединением ВиЭс банка
07:29 08.01.2019 |
ТАСкомбанк (Киев) увеличил уставный капитал на 420 млн грн, или на 57,3% - до 1,153 млрд грн в связи с присоединением ВиЭс банка(Львов).
Об этом говорится в сообщении ТАСкомбанка в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, компания Alkemi Limited сократила долю в уставном капитале ТАСкомбанка до 63,5% с 99,9%. При этом компания Bailican Limited стала владельцем 36,4% акций. Этими компаниями владеет Сергей Тигипко, которому опосредованно принадлежит 99,93065% ТАСкомбанка.
Как сообщалось, в середине октября-2018 ТАСкомбанк и ВиЭсБанк завершили процесс слияния.
В начале ноября 2017 года Нацбанк Украины согласовал С.Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ВиЭсБанка. Прямым покупателем выступила кипрская компания Bailican Limited. Сделка была закрыта в начале декабря 2017 года.
Группа "ТАС" основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят, кроме объединенного ТАСкомбанка, Универсал банк, две страховые компании и ряд других организаций.
ВиЭс Банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года - Фольксбанк, ранее - Электрон банк) основан в 1991 году.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 18-е место (16,061 млрд грн), ВиЭс Банк - 41-е место (1,826 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ
|Почему доллар подскочил перед выходными и что будет с курсом после Рождества
|Старт избирательной кампании: Когда Зеленский будет атаковать Тимошенко
|2019 год начался с резкого снижения курса доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ТАСкомбанк увеличил уставный капитал на 57,3% в связи с присоединением ВиЭс банка
|Украина и НАТО продолжат сотрудничество по программе SALIS
|НБУ признал недействительной банковскую группу «Форвард»
|Укрзализныця запустит 30 локомотивов General Electric
|Полноценным руководителем «Укрзализныци» сразу на три года хотят назначить Кравцова
|НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 млн гривен за повторное осуществление рисковой деятельности
Это интересно
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
|Sony разработала технологию лазерного распознавания лиц для смартфонов
|Самые крутые электромотоциклы, которые выйдут в 2019 году
|С помощью «умной» школьной формы в Китае будут выявлять прогульщиков
|Китай первым посадил космический аппарат на обратной стороне Луны
|Samsung задумала выпуск «умных» кроссовок
|В Великобритании владельцам электромобилей регламентируют время зарядки