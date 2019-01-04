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Укрзализныця запустит 30 локомотивов General Electric
14:06 03.01.2019 |
"Укрзализныця" в 2109 году планирует запустить 30 локомотивов General Electric. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Facebook.
Как отмечается, в 2018 году было реализовано несколько важных инфраструктурных проектов, в частности, обновление тысяч километров дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой.
"В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что тепловоз General Electric 13 декабря 2018 года начал перевозить грузы в Украине.
Отметим, в ноябре текущего года "Укрзализныця" начала испытания нового тепловоза General Electric "Тризуб".
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