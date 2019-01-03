Финансовые новости
- |
- 03.01.19
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Полноценным руководителем «Укрзализныци» сразу на три года хотят назначить Кравцова
10:51 03.01.2019 |
Наблюдательный совет "Укрзализныци" предлагает Кабинету министров Украины утвердить в должности главы правления компании сроком на три года Евгения Кравцова, который на данный момент является исполняющим обязанности главы правления.
Об этом говорится в документе, который подготовил наблюдательный совет «Укрзализныци».
Согласно документу, набсовет "Укрзализныци" утвердил решение и подготовил распоряжение Кабинета министров о назначении на должность главы правления Кравцова.
Документ также предполагает увольнение Кравцова с должности члена правления "Укрзализныци".
Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».
В конце июня 2018 года Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета «Укрзализныци».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Климпуш-Цинцадзе: Россия не нуждается в поводах, она всё равно будет действовать агрессивно
|Несколько фронтов. Главные вызовы 2019 года в войне на Донбассе
|В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Полноценным руководителем «Укрзализныци» сразу на три года хотят назначить Кравцова
|НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 млн гривен за повторное осуществление рисковой деятельности
|Нехватка капитала Укрэксимбанка равна 10,9 млрд грн, еще 7-ми банков - 8,8 млрд грн - итоги стресс-тестов НБУ
|Банки впервые начали раскрывать потребность в капитале
|НБУ в 2019г проведет инспекционную проверку в 51 банке
|АМКУ оштрафовал «Huawei Украина»
Это интересно
|Samsung Remote Access: доступ к компьютерным устройствам через экран телевизора
|Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
|В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками
|Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
|Самые ожидаемые электромобили 2019-2020
|В Гарварде разработали полимерное покрытие, которое сделает из солнечных панелей своего рода подсолнухи