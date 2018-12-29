НБУ в 2019г проведет инспекционную проверку в 51 банке

Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году намерен провести плановую инспекционную проверку в 51 банке, сообщается на веб-сайте центробанк.

Согласно сообщению, в первом квартале регулятор намерен посетить Сбербанк, Индустриалбанк, Правекс Банк, Пиреус Банк МКБ, банк "Форвард", Кредит Европа Банк, Укрбудинвестбанк, банк "3/4", банк "Портал".

Во втором квартале инспекционная проверка запланирована в Универсал Банке, Идея Банке, МТБ Банке, АБ "Клиринговый дом", АКБ "Аркада", Мисто Банке, АКБ "Львов", СЕБ Корпоративный банк, Кредитвест Банке, Мотор-банке, Первом инвестиционном банке, КБ "Земельный капитал" и АКБ "Конкорд".

В третьем квартале инспекция НБУ наведается в ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Альфа-банк, ПУМБ, ОТП Банк, Ситибанк, банк "Кредит Днепр", Мегабанк, банк "Восток", МИБ, А-банк, банк "Инвестиций и сбережений, Дойче Банк ДБУ, Альтбанк и банк "Авангард".

В последнем квартале года НБУ проверит Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, ПИБ, Креди Агриколь Банк, банк "Пивденный", Кредобанк, ТАСкомбанк, ИНГ Банк Украина, КБ "Глобус", Полтава-банк, банк "Альянс", УБРР и Скай Банк.

По данным Нацбанка, инспекционные проверки банков осуществляются согласно плану, составленному на основании риск-ориентированного подхода и утвержденному решением правления 22 декабря 2018 года. При этом риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории, его размер в банковской системе, характер и сложность операций, уровень рисков, присущих его деятельности, а также общую оценку по системе SREP (система надзорных проверок и оценки, от англ. supervisory review and evaluation process).

В то же время Нацбанк отмечает, что помимо указанных плановых проверок, будут продолжаться и внеплановые, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

В целом в 2018 году департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 25 плановых и 21 внеплановую проверку банков, указанно в сообщении.

"Отныне мы ежегодно будем обнародовать наш план проверок на следующий год. Вместе с тем НБУ решил ввести практику предварительного - не позднее, чем за 20 дней до начала проверки - уведомления банков о проведении плановых инспекционных проверок и их программы. Эти меры будут способствовать повышению прозрачности и эффективности осуществления надзора за соблюдением банками требований законодательства и нормативно-правовых актов НБУ", - приведены в сообщении слова первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.