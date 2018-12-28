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Руководитель «УЗ» о первых итогах аукционов по вагонам: высокая активность, значительный спрос и широкий круг участников
14:42 28.12.2018 |
27 декабря 2018 года стартовали первые аукционы по продаже услуг по использованию вагонов собственности АО «Укрзализныця» на электронных площадках ProZorro.Продажи. Количество компаний, зарегистрировавшихся для участия в аукционах, цена на услуги, установленная по результатам аукционов, показали, что рынок воспринимает эти торги как эффективный, доступный, транспарентный механизм распределения и определения объективной платы за пользование вагонным парком "Укрзализныци". Об этом по итогам первых аукционов в системе ProZorro.Продажи заявил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.
Так, уже завершились три аукциона по продаже услуг с использование полувагонов собственности "Укрзализныци". Например, при начальной стоимости полувагона - 819 грн за сутки пользования, компания-победитель предложила более 1300 грн. Таким образом, плата за пользование полувагоном Укрзализныци по итогам аукциона выросла более чем на 60%.
На первые аукционы было выставлено 2 типа наиболее востребованных рынком вагонов - полувагоны и зерновозы. В общем, сегодня проводятся 14 аукционов в электронной системе ProZorro.Продажи с использованием грузовых вагонов собственности компании: по 7 аукционов относительно полувагонов и хоппер-зерновозов, в общем по 50 грузовых вагонов двух типов.
Победителям торгов будет предоставлено три дня для осуществления погрузки в вагоны, которые выставлялись на аукцион. Кроме того, для клиентов не будет ограничен полигон нагрузки.
«Команда ГП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ» и электронные площадки довольны результатами первых аукционов, которые состоялись сегодня. Мы ожидаем появление новых лотов от Укрзализныци в системе ProZorro.Продажи. Наше сотрудничество с Укрзализныцей нелишний раз доказывают, что ProZorro.Продажи можно и нужно применять в очень разнообразных сферах для проведения различных типов аукционов», - отметил и.о. директора ГП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ» Алексей Соболев.
«Опыт уже первых аукционов, состоявшихся 27 декабря, показал актуальность и необходимость для наших клиентов такого прозрачного механизма распределения вагонного парка компании в рыночных условиях. До следующего аукциона, который состоится 3 января, сделаем выводы по дальнейшей организации этой работы. Самое важное - впервые компания и клиенты совместно взяли зеркальную ответственность за сроки и качество перевозок. Это позволит изменить отношение к компании потребителей услуг, а Укрзализныцю стимулировать становиться клиентоориентированной рыночной компанией», - отметил Евгений Кравцов.
Следующие аукционы состоятся 3 января 2019 года. В целом, в ближайшие месяцы компания планирует выставлять на аукционы до 5% парка грузовых вагонов.
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